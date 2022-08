Le FC Barcelone ouvre une piste à Arsenal, Ancelotti continue d'écrire sa légende au Real Madrid

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

AS : « Une Liga mondiale »

Avant Osasuna – FC Séville ce soir, le quotidien fait monter la sauce sur la Liga 2022-23 qui promet d'être explosive à l'approche de la Coupe du Monde. Le média appuie notamment sur le Mercato ambitieux du FC Barcelone pour concurrencer le Real Madrid de Benzema.

En appel de Une, AS salue la culture de la gagne de Carlo Ancelotti, qui en est à un titre toutes les 22 rencontres et qui a également Molowny en tant que troisième coach le plus titré du club. Il est aussi question du FC Barcelone qui augmente la pression sur Javier Tebas afin d'inscrire ses recrues après avoir généré 868 M€ de revenus. Au sein de l'administration Laporta, on accuse le président de la Liga d'avoir été plus permissif avec Josep Maria Bartomeu malgré ses erreurs.

🌃 ¡Buenas noches!



📰 Ya está aquí la #PortadAS del 12 de agosto



🏆 Una Liga mundial pic.twitter.com/63ZtzGuTrE — Diario AS (@diarioas) August 11, 2022

Marca : « Le Real n'économise pas son bonheur »

Alors que la Liga redémarre, Marca choisit de son côté de mettre en avant l'appétit de titre du Real Madrid après la victoire des Merengue sur Francfort mercredi soir en Super Coupe d'Europe.

Il est aussi question de l'inscription difficile des recrues du FC Barcelone avec la nécessité d'activer rapidement le « quatrième levier », qui sera la « clé » pour pouvoir voir Robert Lewandowski dès l'entame de la Liga.

Mundo Deportivo : « Bellerin, offert »

Si la Liga reprend ses droits ce soir et que « MD » y consacre des pages spéciales, c'est encore le Mercato qui agite l'actualité du FC Barcelone avec la possibilité de faire venir le latéral espagnol Hector Bellerin, qu'Arsenal est prêt à libérer de son contrat et qui discute avec les Blaugranas. Avant de se lancer à corps perdu dans le dossier du latéral droit des Gunners, le Barça priorise toutefois l'inscription de ses recrues et la finalisation du dossier Marcos Alonso (Chelsea) à gauche.

SPORT : « Ultimatum »

Le FC Barcelone maintient sa pression à Frenkie De Jong, lequel doit accepter de baisser son salaire de moitié s'il veut rester. Le Néerlandais garde le cap et veut rester mais ouvre encore la porte à Chelsea et Manchester United. De porte ouverte, il est aussi question pour Pierre-Emerick Aubameyang à Chelsea, pour Braithwaite qui est indésirable et pour Memphis Depay qui est visé par Tottenham.

Le média catalan revient aussi sur le coup d'envoi de la Liga « interrompue » par la Coupe du Monde ce soir avec Osasuna – FC Séville (21 heures) ainsi que sur la liste du Ballon d'Or annoncée ce soir par L'Equipe avec Karim Benzema en grandissime favori.