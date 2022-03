Le FC Barcelone prend un coup de pression avant le Clasico, le Real Madrid avance sur Haaland

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

AS : Question d’honneur »

As lance le Clasico entre le Real Madrid et FC Barcelone et en fait une « question d’honneur. » L’identité du remplaçant de Karim Benzema au poste d’avant-centre reste inconnue. Après Mariano Diaz et Gareth Bale, le quotidien madrilène évoque la solution Marco Asensio !

MARCA : Une en mots croisés !

Marca a choisi l’originalité d’une Une en mots-croisés pour évoquer le Clasico de la 29e journée de Liga au Bernabeu (21h). Le quotidien madrilène revient sur la 5e victoire d’affilée de l’Atlético Madrid face au Rayo Vallecano (1-0). Les Colchoneros mettent la pression sur le FC Barcelone au classement avec désormais trois points d’avance sur les Blaugrana.

SPORT : « Pour changer l’Histoire »

Sport encourage les joueurs du Barça à se libérer face au Real Madrid, contre qui ils n’ont plus gagné depuis 2019. Les hommes de Xavi souhaiteraient infliger aux Merengue leur première défaite à domicile cette saison. L’équipe type devrait être alignée par le coach espagnol.

MUNDO DEPORTIVO : « Un Clasico pour grandir »

Le Clasico est également en Une de Mundo Deportivo, qui rappelle que le FC Barcelone est toujours invaincu en 2022 et a les armes pour faire tomber le Real Madrid dans son antre de Bernabeu. Le journal catalan fait également savoir que Manchester City soupçonne le Real Madrid d’avoir bloqué Erling Haaland en 2023 s’il ne pouvait pas le recruter au prochain mercato estival.

Pour résumer La revue de presse espagnole de ce dimanche 20 mars 2022 est largement consacrée au Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone (21h). Le dossier Erling Haaland (Dortmund, 21 ans) est également évoqué chez nos confrères ibériques.

