Le FC Barcelone s’offre un petit exploit historique, le Real Madrid a lavé l’affront du Clasico

SPORT : « Épique »

Sport se frotte les mains devant le succès précieux et improbable du FC Barcelone hier à Levante (3-2). Pour la première fois de son histoire, le club catalan s’est vu siffler trois penalties en sa défaveur ! Marc André ter Stegen en a repoussé un...

MUNDO DEPORTIVO : « Lucky Luuk »

Mundo Deportivo n’est pas allé bien loin pour trouver le nouveau sauveur du FC Barcelone en la personne de Luuk De Jong. Peu utilisé par Xavi cette saison, le milieu de terrain néerlandais a marqué hier le but salvateur de son équipe peu après son entrée en jeu dans le money time.

AS : « Au sprint »

As fait le bilan de la semaine du Real Madrid en rappelant que les Merengue ont deux rendez-vous cruciaux pour la fin de saison avec Chelsea mardi en quarts de finale retour de la Ligue des champions (21h) puis le choc de Liga dimanche à Séville (21h). Le quotidien madrilène assure que la Casa Blanca a déjà oublié l’affront du Clasico avec trois victoires consécutives.

MARCA : « Madrid, en alerte »

Marca met en alerte les autorités espagnoles avant la venue des supporters de Chelsea demain eau Bernabeu. Les fans des Blues seront environ 4000 à arriver dans la capitale espagnole. Le sauveur De Jong est également mis en avant par le journal ibérique.

