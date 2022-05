Le FC Barcelone veut encore recruter à Chelsea, le Real Madrid se lâche avant City

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

SPORT : « La C1, plus proche »

Sport se frotte les mains devant la victoire cruciale du FC Barcelone hier au Camp Nou contre Majorque (2-1) grâce à des réalisations de Memphis Depay et Sergio Busquets. On parle également de la piste du latéral gauche espagnol Marcos Alonso ouverte par le club catalan à Chelsea... après Cesar Azpilicueta et Antonio Rudiger.

MUNDO DEPORTIVO : « Mission accomplie »

Mundo Deportivo estime que le Barça a quasiment verrouillé hier la deuxième place de Liga, synonyme de qualification directe en Ligue des champions, avec deux points d’avance sur le Séville FC. De son côté, le Real Madrid a bien célébré le 35e titre de son histoire à Cibeles.

AS : « Oui, c’est possible »

Si As revient sur les festivités du Real Madrid hier sur la place majestueuse de la capitale espagnole, le vestiaire merengue croit à l’exploit mercredi devant Manchester City : « Oui, on peut le faire », glisse-t-on en chœur en interne. David Alaba, toujours souffrant, est LA grande inconnue de Carlo Ancelotti dans le onze de départ.

MARCA : « Pur Madrid »

« Le bonheur est le meilleur moyen de préparer le match de mercredi. » Voilà comment Ancelotti a justifié les moments de joie partagés au Real Madrid après le titre acquis samedi en Liga contre l’Espanyol Barcelone (4-0). Le succès du Barça d'hier est rapidement mentionné par le quotidien madrilène.

