Le PSG fait trembler Madrid pour Mbappé, le Barça planche sur une défense 100% gratuite !

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

AS : « Colossale offre du PSG à Mbappé »

AS fait ses gros titres sur les informations du Parisien concernant Kylian Mbappé avec l'offre du PSG qui pourrait le détourner du Real Madrid : le club offre 100 M€ net pour prolonger, un contrat de deux ou trois ans à 53 M€ par saison. Plus que jamais, les Merengue retiennent leur souffle...

📰 Colosal oferta del PSG a Mbappé

📆 Nuestra #portadAS de hoy, 2 de marzo pic.twitter.com/wjE8V2sVKo — Diario AS (@diarioas) March 1, 2022

Marca : « Une finale pour arriver en finale »

Une fois n'est pas coutume : Marca préfère titrer sur le choc des demi-finales de Coupe du Roi entre Valence et l'Athletic Bilbao ce soir (21h30). Le Real Madrid n'est toutefois pas vraiment laissé au second plan puisque cela parle de l'Euroderby de Youth League entre les Merengue et l'Atlético Madrid ainsi que du fait que Bernabeu affichera complet face au PSG la semaine prochaine puisque toutes les places ont été vendues.

#LaPortada Una final para llegar a la final 🗞 pic.twitter.com/aMEQKpmWQB — MARCA (@marca) March 1, 2022

Mundo Deportivo : « Défense (quasi) gratis »

Comme souvent, il n'y a d'yeux que pour le Mercato dans la presse catalane. « MD » explique ce matin que le FC Barcelone est en train de se monter une défense quasiment pour zéro euros avec les arrivées possibles dès l'été prochain d'Andreas Christensen (Chelsea), César Azpilicueta (Chelsea), Noussair Mazraoui (Ajax Amsterdam) ainsi que les discussions entamées pour que José Gaya (Valence) débarque lui aussi avec ce statut en 2023. Le dossier le plus avancé étant celui du Danois avec une rencontre prévue dans quelques jours.

Autre sujet sur la table : Erling Haaland (Borussia Dortmund) où le quotidien revient sur la menace City avec la rencontre entre Txiki Begiristain (dirigeant des Citizens) et Mino Raiola. Enfin il est question de l'offre du PSG à Mbappé.

SPORT : « J'ai le style Barça »

Pendant que « MD » envoie du rêve avec ses noms connus, son concurrent barcelonais continue de vendre sa filière brésilienne avec une interview exclusive du jeune Angelo. « J'ai le style Barça », lâche la perle auriverde. Il est aussi question de l'offre « irrefusable » soumise à Franck Kessié (Milan AC), libre en juin, et du fait qu'Ousmane Dembélé pourrait finalement rester en acceptant un contrat à la baisse.

#PortadaSPORT 🗞️



🔴 Ángelo, la perla brasileña que tiene atada el Barça, atiende a SPORT



👀 Dembélé podría renovar con un contrato a la bajahttps://t.co/F34I7ElgNJ — Diario SPORT (@sport) March 1, 2022