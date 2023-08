Le Real Madrid a perdu sa colonne vertébrale, Araujo out et Joao Félix in au FC Barcelone

Entre Thibaut Courtois (blessé), Militao (blessé), Casemiro (vendu) et Karim Benzema (vendu), le Real Madrid a perdu quatre piliers de la conquête de la Champions League 2022, note Marca. Des pertes pas anodines à l'heure où la Maison Blanche espère retrouver les sommets en 2023-24.

Le gardien ukrainien Andryi Lunin devrait être titulaire demain pour le match contre Alméria. La recrue Kepa jouera pour sa part la rencontre suivante face au Celta Vigo. Alméria devrait donc être la dernière opportunité pour Lunin de démontrer qu'il a le niveau pour succéder à Courtois, pendant sa blessure ou après...

La dernière ligne droite du mercato du FC Barcelone pourrait être animée par Ansu Fati. L'ailier voulait rester et n'a cessé de le clamer. Mais maintenant qu'il lui apparaît évident qu'il ne sera pas titulaire, il aurait demandé à partir. Les Blaugranas ne sont pas contre une vente mais l'intéressé veut prendre son temps car il tient à faire le bon choix pour la suite de sa carrière.

Touché au biceps fémoral, Ronald Araujo sera absent pendant un mois. Il y a un an, il s'était déjà blessé sérieusement, ce qui l'avait empêché de prendre part à la Coupe du monde avec l'Uruguay (même s'il avait fait le voyage au Qatar avec sa sélection). Au Barça, on s'inquiète de le voir accumuler les pépins...

Pour résumer

En moins d'un an, à cause des blessures et des transferts, le Real Madrid a perdu sa colonne vertébrale avec Thibaut Courtois, Militao, Casemiro et Karim Benzema. De son côté, le FC Barcelone a vu Ronald Araujo se blesser pour un mois alors qu'il tente de recruter Joao Félix (Atlético Madrid).