Le Real Madrid en force au Clasico, avenir tranché pour Depay au FC Barcelone

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

MARCA : « Tempête dans le désert »

Marca fait sa Une du jour sur la finale de la Supercoupe d’Espagne entre le Real Madrid et le FC Barcelone (20h) en Arabie saoudite, où les Merengue seront favoris sur le papier. Ces derniers restent en effet sur 6 victoires en finale contre le Barça et Carlo Ancelotti n’en a plus perdu depuis 2010 !

SPORT : « Nous avons besoin de cette Supercoupe »

Sport et tout le peuple catalan réclament la Supercoupe au Barça, ce qui serait le premier titre de Xavi depuis son arrivée sur le banc de touche blaugrana fin 2021. Par ailleurs, Fabrizio Romano affirme que le cas Memphis Depay est tranché : il partira cet hiver et souhaite signer à l’Atlético Madrid, avec qui les négociations sont en cours mais sans accord finalisé.

MUNDO DEPORTIVO : « Super Clasico »

Andelotti et Xavi sont mis en avant par Mundo Deportivo, qui mise sur un titre du Barça pour mettre fin à une disette de 21 mois sans nouvelle ligne au palmarès blaugrana. « Il faut avoir faim, gagner ce titre signifie beaucoup pour nous », a déjà prévenu le coach catalan.

AS : « Superccoupe mondiale »

As liste tous les éléments qui font de ce Super Clasico un choc d’envergure mondiale. La finale sera ainsi retransmise dans 151 pays, notamment pour la première fois en clair aux États-Unis. Trente Mondialistes seront là (17 au Barça, 13 au Real) ainsi que 4 des 15 nommés pour les trophées The Best. Que la fête soit au rendez-vous !