Le Real Madrid entre génie et polémique, un coach se propose au FC Barcelone

Marca : un génie

Le quotidien sportif le plus lu d'Espagne salue le but maradonesque de Brahim Diaz sur la pelouse du RB Leipzig, avec déboulé au milieu de quatre joueurs allemands et frappe enroulée du gauche. Magistral.

AS : une oeuvre magique

AS a choisi la même photo que Marca pour illustrer sa Une et s'incline évidemment devant le coup de génie de Diaz, sorti blessé à la 82e minute. Mais qui, avant cela, a forcément semé le doute dans l'esprit de Carlo Ancelotti, lui qui n'est pas titulaire quand tout le monde est opérationnel...

Du côté de la presse catalane

Sport : Lamine, de gamin à crack

Auteur d'un doublé dimanche face à Grenade (3-3), Lamine Yamal confirme qu'il a franchi un nouveau palier, moins d'un an après avoir été lancé par Xavi au plus haut niveau. L'ailier n'a que 16 ans mais déjà tout d'un grand.

Mundo Deportivo : De Jong décidera

Le milieu néerlandais s'est vu proposer une offre de prolongation. Il fait depuis patienter le club. MD nous informe également que Thomas Tuchel, en difficulté au Bayern Munich, a proposé ses services pour la saison prochaine. On peut aussi voir un tacle au Real Madrid avec ce titre en forme de clin d'œil à une boisson énergisante : "L'arbitre donne des ailes au Real".

