Le Real Madrid et Vinicius sous pression, le FC Barcelone avance sur 3 dossiers du Mercato d'été

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

AS : « Alerte Vinicius »

AS fait ses gros titres sur Vinicius Jr, qui fait son retour de suspension ce soir face à Osasuna à El Sadar. La Liga annonce qu'elle renforce les observations sur d'éventuels actes racistes touchant le Brésilien. Il faut dire que Vini Jr est beaucoup moins fringuant dans le jeu en Liga depuis l'épisode des insultes au Wanda Metropolitano face au rival de l'Atlético Madrid le mois dernier.

Concernant le Barça, il est question de la blessure de Pedri et de son rêve de revenir pour le Clasico... Mais aussi de la volonté des Blaugranas de faire revenir son ancien Messi japonais Takefusa Kubo (Real Sociedad), avec qui des discussions ont été amorcées. Notons que AS se régale des propos de l'ancien président du FC Barcelone Josep Maria Bartomeu, qui charge son successeur Joan Laporta dans l'affaire Negreira. Le média ibérique revient également sur les offres d'oligarques arabes et anglais ainsi que des fonds d'investissement américain pour Manchester United.

Marca : « Sans marge d'erreur »

C'est un Carlo Ancelotti « sans marge d'erreur » et sous pression qui fait la Une de Marca ce matin alors que le Real Madrid enchaîne deux déplacements compliqués à Osasuna ce soir et à Liverpool la semaine prochaine. Comme son rival madrilène, Marca se régale des déboires du Barça dans l'affaire Negreira, sortant une phrase de Javier Tebas sur d'éventuelles sanctions sportives.

Sport : « Sommet pour Carrasco et Pavard »

Gros titres Mercato du côté de Sport ce samedi qui assure que Yannick Carrasco (Atlético Madrid) et Benjamin Pavard (Bayern Munich) sont bien les deux grosses priorités du FC Barcelone cet été et qu'une réunion avec l'agent Pini Zahavi a même été planifiée en ce sens.

Sport lance également déjà le Clasico, assurant que l'objectif de Pedri est de revenir à cette date et que la priorité de Xavi est de remporter la Liga plus que la Ligue Europa. Sport met également la pression sur le Real Madrid « qui ne peut pas tomber » à Osasuna ce soir (21 heures).

Mundo Deportivo : « Vitor Roque, priorité Barça »

MD croit savoir que l'attaquant brésilien de 17 ans de l'Atlético Paranaense dispose déjà d'une « multitudes d'offres » mais qu'il affiche clairement sa préférence pour le FC Barcelone. Un Barça qui devra quand même trouver des leviers avec le fair-play financier pour l'accueillir. Le média catalan revient aussi sur les clés « du cas Negreira » qui met le feu aux Blaugranas ces derniers jours... Alors que Mundo Deportivo parle d'un KO d'un mois pour Pedri, le quotidien colle aussi un petit coup de pression au Real Madrid, privé de Benzema et Kroos ce soir à Osasuna.