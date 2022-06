Le Real Madrid lance son sprint pour Tchouaméni, le FC Barcelone retrouve des couleurs

Zapping But! Football Club Top 10 : Les pires transfert du football européen

Marca : « La victoire la plus douloureuse »

Si le quotidien ibérique fait ses gros titres sur la qualification de Rafael Nadal en finale de Roland-Garros après la blessure d'Alexander Zverev, Marca trouve quand même une petite place pour évoquer le cas Aurélien Tchouaméni (AS Monaco) au Real Madrid, parlant d'une issue possible dans les prochaines 48 heures.

AS : « Douleur et gloire »

Même sujet à la Une de AS avec cependant un plus gros passage concernant le marché des transferts. La piste de Serge Gnabry (Bayern Munich) est notamment à l'honneur au Real Madrid. L'Allemand verrait d'un bon œil l'intérêt de la Casa Blanca et n'envisagerait pas de prolonger.Cela parle aussi d'un intérêt de l'Atlético Madrid pour De Tomas et Darder (Espanyol) et des manœuvres de Tebas visant à dénoncer le PSG, City et la Juventus devant l'UEFA.

📰 Ya está aquí la portada de AS del sábado, 4 de junio

🎾 Dolor y gloria pic.twitter.com/AcVmaghLNr — Diario AS (@diarioas) June 3, 2022

SPORT : « Le maillot de l'illusion »

Moins attaché à Rafael Nadal à qui il ne consacre qu'un encadré pour sa finale à Roland-Garros, le média catalan fait ses gros titres sur le nouveau maillot du FC Barcelone. Un maillot inspiré de la saison 1992-93 pour signifier le début d'une nouvelle ère de succès chez les Blaugranas.

#PortadaSPORT 🗞️



😍 La camiseta de la ilusión



👏 Rafa Nadal, ¡finalista!https://t.co/C9XjgCnxYC — Diario SPORT (@sport) June 3, 2022

Mundo Deportivo : « En finale avec un drame »

Comme les médias de Madrid, « MD » fait de Roland-Garros son sujet clé ce samedi mais parle aussi de la présentation du nouveau maillot du FC Barcelone, des « couelurs pour renaître »...

'A LA FINAL CON DRAMA'



en nuestra portada de este sábado 🗞️



https://t.co/jOYfF5TAX8 pic.twitter.com/P9EX2FsRYO — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) June 3, 2022

Les Unes espagnoles du 4 juin Si le match de tennis Nadal - Zverev a passionné les médias espagnols et fait les gros titres ce samedi matin, le Real Madrid et le FC Barcelone gardent quand même une petite place à la Une... Au menu : Tchouaméni, Gnabry et le maillot du Barça.

Alexandre Corboz

Rédacteur