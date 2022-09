Le Real Madrid n’a pas perdu que Benzema, examen pour Lewandowski au FC Barcelone

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

Marca : « Le champion à sa main » Marca se frotte les mains devant le large succès du Real Madrid hier face au Celtic Glasgow (3-0). Seuls bémols à la belle soirée merengue : les blessures de Karim Benzema et d'Eder Militao. « Il souffre d’une surcharge aux ischio-jambiers », a précisé Carlo Ancelotti au sujet du second. MUNDO DEPORTIVO : « Que le rêve commence » Au lendemain de la mise en route du Real Madrid, le FC Barcelone attaque sa campagne de Ligue des champions au Camp Nou contre le Viktoria Plzen (21h). Xavi devrait faire tourner en titularisant Ansu Fati alors que Miralem Pjanic s’est envolé hier en direction des Emirats. SPORT : « Rêver » Sport met la pression au Barça avant ses grands débuts en C1 ce soir. Selon le journal catalan, Robert Lewandowski passera notamment son premier véritable « examen » pour savoir s’il est LE buteur tant attendu depuis des années en Catalogne. AS : « Hazard s’invite à la fête » Benzema blessé, As salue l’entrée d’Eden Hazard avec un but à Glasgow. La nouvelle prestation XXL d’Erling Haaland à Manchester City avec un doublé à Séville (4-0) et celle de Kylian Mbappé face à la Juventus Turin (2-1) sont également mises en exergue par le quotidien madrilène. El Real Madrid arranca a lo campeón y el Barça inicia su camino.

Pour résumer Voici l’heure de la revue de presse espagnole en date du mercredi 7 septembre 2022. Au menu : la large victoire du Real Madrid à Glasgow mardi en Ligue des champions et les débuts du FC Barcelone ce soir (21h) au Camp Nou.

