Le Real Madrid ne fait plus recette, Messi et une recrue du FC Barcelone déjà chauds au Mondial !

Sport met en avant l’omniprésent Lionel Messi (PSG, 35 ans) avant le coup d’envoi de la Coupe du monde. Selon le journal catalan, l’attaquant argentin, pour sa dernière phase finale dans la compétition, devra se démultiplier pour faire gagner le trophée Jules Rimet à l’Albiceleste.

MUNDO DEPORTIVO : « Balde et record »

Mundo Deportivo revient avec joie sur la double fierté du FC Barcelone : envoyer Alejandro Balde remplacer José Gaya en sélection espagnole et le record mondial du Barça, qui a envoyé un nombre massif de joueurs au Qatar ! Sur place, les scouts blaugrana seront actifs en vue du mercato hivernal.

AS : « Si l’Espagne ne gagne pas, que Messi le fasse ! »

Luis Enrique, qui s’est lancé sur Twitch avant le Mondial avant de révéler les coulisses de la Roja au quotidien, mise sur l’Argentine de Messi si d’aventure son équipe n’est pas sacrée au Qatar. Javier Tebas, lui, estime que le Real Madrid ne fait plus recette : « Les audiences du Real ont chuté en Espagne, il y a moins d’empathie pour cette équipe. »

MARCA : « Ici, nous sommes tous amis et ça se voit »

Attaquant de l’Espagne, Ferran Torres s’est exprimé avant le Mondial : « Ici, nous sommes tous amis et ça se voit, a expliqué la recrue du FC Barcelone. Je sens qu’on est heureux de défendre notre pays, c’est le must. Si on ne part pas favoris, c’est mieux pour nous. »