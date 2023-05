Le Real Madrid poussé à un gros Mercato d'été, le Barça fête son titre et l'échec des Merengue

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

Marca : « Quoi que vous fassiez, nous sommes ici pour toujours » Marca célèbre Rafael Nadal à sa Une alors que le forfait de l'Espagnol est acté pour Roland-Garros. Il est question de la qualification en finale de Ligue Europa du FC Séville contre la Juventus... Et du Real Madrid forcément. Le quotidien réclame un « lifting » de l'effectif avec un autre numéro 9 à recruter, des latéraux et un milieu de terrain à muscler. #LaPortada ?￯ᄌマ @RafaelNadal, hagas lo que hagas, aquí nos tienes para SIEMPRE pic.twitter.com/YxouKh3BGv — MARCA (@marca) May 18, 2023 AS : « Je ne mérite pas de finir comme ça » Rafa Nadal en Une aussi chez l'autre quotidien de Madrid. La possible « septima » du FC Séville en Ligue Europa fait également parler. « Ancelotti n'est pas en danger », titre également AS dans un appel de Une, rappelant que l'Italien sera aux commandes l'an prochain et que Florentino Perez va se réunir avec lui prochainement pour évoquer la saison 2023-24. ✨ ¡Buenas noches! Esta es nuestra #PortadAS de hoy, viernes 19 de mayo



? "NO MEREZCO ACABAR ASÍ" pic.twitter.com/OwtRQxSRQc — Diario AS (@diarioas) May 18, 2023

Médias catalans

SPORT : « Fin de cycle »

Sport jubile et danse sur le cadavre du Real Madrid, humilié mercredi soir par Manchester City. « Florentino est obligé de préparer le renouvellement générationnel avec Modric (37 ans), Benzema (35 ans) et Kroos (33 ans) », écrit le média catalan qui explique que le cas Ancelotti n'est pas aussi tranché que la presse madrilène veut bien le dire et que de gros investissements sont attendus au Mercato d'été. En face, c'est la fiesta du Barça qui fait parler : « L'équipe et le staff sortent dîner pour fêter la Liga et le KO de Madrid ».

? | #PortadaSPORT



? FIN DE CICLO



⚔️? CLÁSICO DE ALTO VOLTAJE EN KAUNAS



? https://t.co/oePdr1mR1t pic.twitter.com/ngUA81rQNj — Diario SPORT (@sport) May 18, 2023

Mundo Deportivo : « Triplette Culé »

Pour « MD », on célèbre les héros aujourd'hui avec Lionel Messi, vainqueur du Mondial, Xavi, vainqueur de la Liga et Pep Guardiola, à trois victoires de s'offrir un triplé Premier League – Ligue des Champions – FA Cup dans « le style Barça ». On met aussi en avant le repas qui a réuni les champions barcelonais à Gava.

Podcast Men's Up Life

Les Unes espagnoles du 19 mai Rafael Nadal privé de son dernier Roland-Garros, le Barça qui fête son titre au restaurant et le Real Madrid qui prend feu après son humiliation sur le terrain de Manchester City... Voici les Unes de la presse espagnole de ce vendredi 19 mai.

Alexandre Corboz

Rédacteur