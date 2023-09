Le Real Madrid prépare son derby, Xavi va prolonger au FC Barcelone

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

Marca : Bellingham, idole du madridisme

La sélection féminine espagnole, plongée en plein chaos depuis son titre de championne du monde et qui débute ce soir en Ligue des Nations, fait la Une de la plupart des quotidiens sportifs. Mais Marca s'intéresse également à la hype Jude Bellingham. Le milieu anglais est devenu l'idole des supporters du Real Madrid grâce à son début de saison canon.

AS : Koke et Depay prêts pour le derby ?

Dimanche soir, l'Atlético Madrid accueille le Real pour un derby bouillant. Les Colchoneros devraient pouvoir compter sur deux pièces maîtresses, Koke et Memphis Depay, pour faire tomber le leader de la Liga, cinq victoires en autant de journées.

Du côté de la presse catalane

Sport : Xavi prolongé

L'entraîneur aurait donné son accord pour une prolongation au FC Barcelone. Une évidence tant tout se passe bien pour lui comme pour son club depuis son retour en Catalogne il y a bientôt deux ans.

Mundo Deportivo : 105 M€ pour les Joao

MD s'est demandé combien demanderaient l'Atlético Madrid et Manchester City pour Joao Félix et Joao Cancelo. La réponse est 105 M€, 80 M€ pour l'attaquant et 25 M€ pour le latéral droit. Et il y a moyen que la facture augmente au vu de leurs très bons débuts sous le maillot blaugrana.

