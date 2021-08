Le Real Madrid prêt à quitter la Liga, le FC Barcelone a évité le fiasco avec Memphis Depay

Zapping But! Football Club Top 20 : joueurs en fin de contrat

AS : « Le nouveau poker d'Ancelotti »

Alors que le Real Madrid démarre ce soir en Liga face à Alaves, Carlo Ancelotti est plein d'ambition et aspire à être le premier coach à gagner cinq grandes ligues européennes. Le média annonce la titularisation de Bale et les débuts d'Alaba. Il est aussi question du FC Barcelone finalement parvenu à inscrire à temps Memphis Depay et Eric Garcia pour qu'ils jouent dimanche. Côté Mercato, ça parle de l'Atletico Madrid qui pense à Vlahovic (Fiorentina) pour épauler Suarez.

Marca : « L'équipe est très bonne mais le Mercato est ouvert »

Face aux médias, Carlo Ancelotti n'a pas exclu du mouvement en entrée et sortie au Real Madrid et justifié par la concurrence l'absence d'Odegaard dans sa liste de joueurs inscrits en Liga. Le deuxième grand quotidien de Madrid évoque les mots de Mauricio Pochettino concernant Kylian Mbappé, la grande cible des Merengue, expliquant que l'Argentin « pressait » son attaquant. Enfin, côté Barça, Marca met en avant la guerre des présidents entre Bartomeu et Laporta, l'ancien numéro 1 taclant son successeur.

Mundo Deportivo : « Le Real réfléchit à s'en aller en Premier League »

Une fois n'est pas coutume, « MD » fait sa Une sur le Real Madrid et le conflit qui l'oppose à Javier Tebas, le patron de la Liga. Selon eux, Florentino Perez étudierait la possibilité de partir jouer... En Premier League anglaise. Côté Barça, les mots de Ronald Koeman résonnent : « Nous devons fermer le livre Messi ». Il est aussi question des attaques de Bartomeu à Laporta.

Sport : « Pression pour Memphis »

Le quotidien catalan confirme également les qualifications de Memphis Depay et Eric Garcia dans un Barça qui a lutté jusqu'aux ultimes minutes pour homologuer leurs contrats à temps. Il est aussi question de la « guerre » Bartomeu – Laporta, l'ancien président accusant l'actuel de « manipulation et d'inaction ». Les 52 M€ encore dûs à Messi font parler. Concernant le Real Madrid, Sport parle d'un début de saison avec « des doutes » pour Ancelotti et son équipe.

