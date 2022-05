Le Real Madrid redoute une trahison de Mbappé, 2 nouveaux (dont Lewandowski) dans le trident du FC Barcelone ?

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

AS : « Géants »

Si le quotidien madrilène titre sur la victoire du Real Madrid basket lors du Clasico contre le FC Barcelone, le média n'en oublie pas la finale de la Ligue des Champions avec le match de ce vendredi soir (21 heures) face au Bétis Séville (38e journée de Liga) marquant les « ultimes essais » avant la finale de Ligue des Champions à Paris. Il est aussi question du cas de Robert Lewandowski (Bayern Munich) au FC Barcelone. Les Blaugranas, qui ont déjà l'accord du Polonais, ont formulé une ultime proposition à 60 M€ pour convaincre les Bavarois.

✨ ¡Buenas noches! Esta es nuestra #PortadAS de hoy, viernes 20 de mayo



? GIGANTES pic.twitter.com/Egsyk6bhr0 — Diario AS (@diarioas) May 19, 2022

Marca : « Le roi est de retour »

Comme AS, c'est le basket qui fait la Une mais le dossier Kylian Mbappé n'est pas loin. « Cacher pour rompre », titre Marca qui attend avec impatience l'annonce du Champion du Monde français dimanche, assurant que le Real Madrid était désormais « inquiet » du silence radio du joueur du PSG, avec qui tout semblait ok il y a quelques semaines avec une prime de signature record de 130 M€. Un titre qui rejoint la « trahison » redoutée par El Chiringuito. Autre info Mercato, concernant l'Atlético Madrid cette fois-ci : la Juventus ne paiera pas l'option d'achat pour Alvaro Morata.

Mundo Deportivo : « Nouveau trident »

Côté Catalan, on fait un peu moins de place au basket (forcément) et c'est le Mercato qui fait parler. « MD » disserte notamment sur le futur trident offensif du FC Barcelone avec Ansu Fati associé à Raphinha et Robert Lewandowski. « Si Dembélé ne continue pas, le pari clair sera celui du Brésilien de Leeds, même pour être titulaire », prévient le média.

'Final en blanco' ?



NUEVO TRIDENTE' ? ?



en nuestra portada de este viernes ?￯ᄌマhttps://t.co/gBEGWmuuRC pic.twitter.com/i1CompG0f2 — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) May 19, 2022

SPORT : « Dembélé décision finale »

De son côté, Sport ne lâche pas le dossier Ousmane Dembélé, assurant qu'une rencontre de la dernière chance aura lieu entre le joueur et la direction du Barça avec une ultime contre-proposition des Blaugranas pour le faire rester. L'ancien Rennais donnerait encore la priorité aux Catalans malgré des offres du Bayern Munich, de Chelsea et du PSG.

#PortadaSPORT ?￯ᄌマ



? DEMBÉLÉ, DECISIÓN FINAL



❌ El Barça, KO en la Final Fourhttps://t.co/ZBexDwXZkm — Diario SPORT (@sport) May 19, 2022

Les Unes espagnoles du 20 mai En ce vendredi 20 mai, il était longuement question de Mercato (et de basket) à la Une de la presse ibérique. Entre les dossiers Mbappé, Dembélé et Lewandowski, il y avait pas mal de matière au Real Madrid et au FC Barcelone.

Alexandre Corboz

Rédacteur