Le Real Madrid se console du Ballon d’Or, le FC Barcelone à la fête !

AS : « L’Espagne en Or »

As se frotte les mains devant les Ballons d’Or remportés par Aitana Bonmati (FC Barcelone) et Rodri (Manchester City). Malgré l’échec de Vinicius Junior, Real Madrid se console avec trois titres : celui d’équipe de l’année, d’entraîneur de l’année (Carlo Ancelotti) et du meilleur buteur (Kylian Mbappé).

MARCA : « C’est déjà l’heure »

Le sacre de Rodri au Ballon d’Or est mis en avant par Marca, qui rappelle néanmoins la furie du Real Madrid, qui a annulé sa venue à Paris hier soir pour la remise du trophée pour protester contre l’injustice faite à Vinicius Junior.

Presse Catalane

SPORT : « Le football a gagné »​

Le sacre de Rodri est la victoire du football, selon Sport. Le journal catalan salue la fête totale du FC Barcelone à Paris, où le Barça a été mis en avant par le titre de Lamine Yamal comme meilleur espoir et d’équipe féminine de l’année.

MUNDO DEPORTIVO : « Autre bain »

Mundo Deportivo se délecte de l'échec du Real Madrid et préfère se concentrer sur la victoire quasi totale du FC Barcelone hier à Paris, où Lamine Yamal, Aitana Bonmati et l'équipe féminine ont tous été récompensés pour leur année de folie.

Portadas diarios deportivos españoles del Martes 29 de Octubre del 2024

Las mejores las de Madrid pic.twitter.com/dXsfYTojLH — ⚽️ Mr.Portadas (@MrPortadas1) October 28, 2024