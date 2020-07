Le Real Madrid se rapproche du titre, le FC Barcelone s’agace du tirage de C1 et de la VAR !

true

La victoire du Real Madrid face à Alaves, le tirage de la C1 qui n’épargne pas le Barça et encore une fois une polémique avec la VAR… Les Une espagnoles de ce samedi.

AS : « Face de champions »

Ce matin, le quotidien pro-Madrid revient sur la victoire du Real face à Alaves (2-0) qui porte les Merengue à deux victoires du titre en Liga, appuyant notamment sur les prestations de Benzema et d’Asensio.

Marca : « A un pas »

Même son de cloche du côté de « Marca » qui appuie sur la 8e victoire consécutive des Merengue et sur la prestation d’un Benzema « une nouvelle fois décisif », auteur d’un but sur penalty et passeur décisif. Ce samedi, le Barça « n’a pas de marge d’erreur dans la maison de Ronaldo » avec son déplacement à Valladolid (19h30). Notons que « Marca » publie un supplément pour fêter les dix ans du titre mondial de l’Espagne…

#LasPortadas ?￯ᄌマ A un paso ?￯ᄌマ ?￯ᄌマ De la tierra al cielo ?￯ᄌマ ⚽?￰゚ヌᆰ?¬ᆳミ Se cumplen 10 años del Mundial de la @SeFutbol y lo celebramos con un suplemento gigante que no te puedes perder. Los protagonistas de la gesta hablan en MARCA. Este sábado, gratis, con tu periódico pic.twitter.com/1gfSD7FwtN — MARCA (@marca) July 10, 2020

Mundo Deportivo : « Très dur »

« Mundo Deportivo » appuie sur le tirage de la Ligue des Champions qui offre au FC Barcelone un plateau dantesque avec le Bayern Munich de Lewandowski sur la route des quarts de finale et un plateau avec Manchester City, Madrid, la Juve et Lyon. « Ne pas perdre pour rester en vie », appuie le quotidien pour évoquer la Liga et le match de Valladolid ce soir. Enfin, pour ne rien changer à ses habitudes, le média catalan se scandalise de l’arbitrage de Real Madrid – Alaves : « Un penalty et la VAR trace le chemin des hommes de Zidane encore une fois… »

SPORT : « La bombe Champions League »

Dans le même ton que « MD », « SPORT » parle de tirage « terrifiant » pour le Barça, confirme que le match de ce soir face à Valladolid devient décisif pour « maintenir en vie les espérances de la Liga » et s’agace d’une VAR toujours aussi généreuse pour le Real : « Victoire avec penalty et but de la VAR ».