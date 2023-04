Le Real Madrid va activer une clause XXL pour Benzema, feu vert pour Messi au Barça

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

MARCA : « Par la grande porte » Marca s’attarde sur la retraite annoncé de Joaquin, légende vivante du football espagnol après 23 ans au plus haut niveau. Les retrouvailles explosives entre Manchester City et le Real Madrid en demi-finales de la Ligue des champions son également évoquées. AS : « Gracias Maestro » As rend également hommage à la légende Joaquin, qui quittera le Betis à la fin de la saison en cours. De son côté, le Real Madrid va appliquer une clause non écrite dans le contrat de Karim Benzema mais qui stipule qu’il sera automatiquement prolongé d'un an en cas de sacre au Ballon d’Or.

Presse catalane

MUNDO DEPORTIVO : « Tebas ouvre la porte à Messi »

Javier Tebas, président de la Liga espagnole, a donné son feu vert (sous conditions) à un retour de Lionel Messi au FC Barcelone. De leur côté, Joan Laporta et Xavi feraient leur forcing pour accélérer l’opération en coulisses.

SPORT : « L’offre du Barça pour Messi »

Sport a fait fuiter l’offre que prépare le FC Barcelone pour convaincre Messi de quitter le PSG à la fin de son co trat en juin prochain et de revenir en Catalogne : 25 millions et un contrat d’une saison plus une en option.

Joaquín, tras anunciar su despedida, se gana el derecho a ser protagonista de las #portadas de los periódicos deportivos. pic.twitter.com/wwjybPvlAy — Paco López (@PacoLopezpress) April 20, 2023

Pour résumer Au menu de la presse espagnole de ce jeudi 20 avril 2023 : la prolongation imminente de Karim Benzema (35 ans) au Real Madrid et le plan du FC Barcelone pour faire revenir Lionel Messi (PSG, 35 ans). Toute l'Espagne en parle !

Bastien Aubert

Rédacteur