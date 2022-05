Le Real Madrid va réparer une double injustice, Lewandowski affole le FC Barcelone

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

AS : « Prolongations pour acclamation »

Du côté de la presse pro-Real, ça parle prolongations de contrat ce matin avec les dossier Eder Militao et Vinicius Jr en passe d'être bouclés avant la finale de Ligue des Champions à Paris. Les deux hommes – qui touchent le même contrat (3,5 M€ par an) et comptent parmi les plus bas salaires du vestiaire avec Lunin et Vallejo – vont être fortement augmentés.

Il est aussi question du Mercato du FC Barcelone avec deux infos : la première est que César Azpilicueta (Chelsea) se rapproche bel et bien du Barça, la seconde est que l'Atlético Madrid songerait à inclure Alvaro Morata dans le deal pour faire baisser le prix du transfert définitif d'Antoine Griezmann.

Marca : « Benzema a un objectif... et fait tout pour l'atteindre »

En décalage avec le reste de la presse espagnole, Marca arrive ce matin avec une interview d'Alan Kennedy, l'ex buteur de Liverpool et dernier bourreau des Merengue en finale de Ligue des Champions. L'intéressé tresse les louanges de Karim Benzema. Le média confirme également que la prolongation de Vinicius Jr jusqu'en juin 2028 est « plus proche que jamais ».

Mundo Deportivo : « Lewandowski se plante »

Ce samedi, « MD » revient sur la volonté de Robert Lewandowski de quitter le Bayern Munich cet été à un an de la fin de son contrat (2023) ainsi que de sa préférence de rejoindre le FC Barcelone. Le quotidien met toutefois en garde sur le fait que si le Barça fait une offre, elle ne sera pas très haute et ne luttera pas avec les propositions d'autres clubs comme le PSG.

SPORT : « Lewandowski plus proche »

Comme son grand rival catalan, Sport fait ses gros titres sur le buteur polonais... Avec un peu plus d'optimisme tout de même ! Selon eux, le board blaugrana sera « optimiste » même s'il sait que ce ne sera pas une « négociation facile ». Il est aussi question du possible départ de Frenkie De Jong vers Manchester United avec la confirmation que ce dernier est bien une priorité d'Erik ten Hag, le futur entraîneur des Red Devils.

