Le Real Madrid vise un titre et un joueur des Bleus, le FC Barcelone travaille sur une alternative cheap à Messi

AS : « Une coupe, deux mondes » Pour AS, c'est la différence de planète qui est mise en avant dans la finale de Coupe du Roi entre le Real Madrid et Osasuna ce samedi soir (22 heures). Le club de Pampelune vise le premier trophée de son histoire, Madrid veut sauver sa saison. « Messi espère le pardon », titre AS au sujet de l'affaire qui secoue le PSG. ? Esta es la #PortadAS del 6 de mayo



? Una Copa, dos mundos pic.twitter.com/Tfd7NRhA7z — Diario AS (@diarioas) May 5, 2023 Marca : « Le jour du sacre » Sans surprise, AS titre sur le match opposant « David et Goliath » en finale de la Coupe du Roi (22 heures). Carlo Ancelotti doit aller chercher à cette occasion le seul titre qui lui manque sur son second passage à Madrid et il compte sur un Karim Benzema de retour après avoir été ménagé contre la Real Sociedad. Le journal évoque un peu le Mercato avec l'intérêt des Merengue pour le français Moussa Diaby (Bayer Leverkusen) en cas de départ d'Eden Hazard. #LaPortada ? El día de la coronación #CopadelRey pic.twitter.com/76vdq9qFZc — MARCA (@marca) May 5, 2023

Presse catalane

Mundo Deportivo : « Trident abordable »

David vs Goliath, c'est aussi la présentation de la finale Osasuna – Real Madrid vu de Catalogne même si on préfère garde le plus gros de la Une sur le Mercato du FC Barcelone. Dans l'éventualité où le Barça était bloqué économiquement, un plan existe pour rebâtir un trio d'attaque avec Pierre-Emerick Aubameyang (Chelsea), Yannick Carrasco (Atlético Madrid) et Ez Abde (retour de prêt). C'est cheap mais ça passe ! Il est aussi question des excuses de Lionel Messi au PSG en vidéo : « un premier pas vers la réconciliation », titre MD.

SPORT : « Iñigo Martinez, contrat à découvert »

Fidèle à lui-même, Sport ne consacre qu'un petit espace à la finale de Coupe du Roi entre le Real Madrid et Osasuna, appuyant surtout sur les doutes sur la présence de Luka Modric et l'espoir de Pampelune. Tout le reste concerne le Mercato avec les détails du contrat d'Iñigo Martinez (2025, 9 M€ brut, clause libératoire s'il ne peut être inscrit). Il est aussi question de la pépite brésilienne Vitor Roque, qui n'espère que le Barça, de Messi et le PSG qui cherchent à faire la paix et de la pépite Lamine Yamal.

? | #PortadaSPORT



? Íñigo Martínez, contrato al descubierto



? Messi y PSG firman la paz https://t.co/ZOyjjK4biK — Diario SPORT (@sport) May 5, 2023

Les Unes espagnoles du 6 mai Une finale de Coupe du Roi importantissime pour le Real Madrid face à Osasuna, des petites rumeurs autour du Mercato et les excuses de Lionel Messi au PSG... Voici ce qu'il ne fallait pas rater à la Une de la presse espagnole ce samedi matin.

