Une semaine après avoir assommé la Liga en écrasant Gérone (4-0), le Real Madrid s'est pris les pieds dans le tapis à Vallecas (1-1). Le FC Barcelone en a profité dès samedi en s'imposant sur la pelouse du Celta Vigo (2-1). Les Blaugranas sont revenus à huit longueurs du leader et veulent croire que la lutte pour la Liga est toujours d'actualité. Ils font bien car Gérone est en train de lâcher prise. La surprise de la saison s'est inclinée ce soir, en clôture de la 25e journée sur la pelouse de l'Athletic Bilbao. Les Catalans sont désormais à six longueurs du Real Madrid et n'ont plus que deux points d'avance sur le FC Barcelone.

