Mbappé et Modric font trembler le Real Madrid, Jorge Mendes lance un séisme au FC Barcelone

MARCA : « Il revient dans le jeu »

Marca se fait le relais de la décision de Kylian Mbappé de ne pas prolonger son contrat au PSG, qui expire en juin 2024. Le club de la capitale sera donc obligé de le vendre au plus offrant cet été. Le Real Madrid est candidat. Luka Modric, lui, résiste à l’Arabie saoudite et à l’offre de 80 M€ par an d’Al-Ahli.

AS : « Mbappé revient dans le jeu »

Même son de cloche pour le quotidien As, qui ajoute que le PSG ne peut plus désormais faire marche arrière pour vendre Mbappé. En ouvrant la porte à sa star, le club de la capitale s’expose à une crise potentiellement ravageuse.