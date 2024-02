Mbappé fixe sa ligne de route au Real Madrid, la succession de Xavi se précise au FC Barcelone

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

MARCA : « Il s’en va, il vient »

Marca revient sur le départ de Kylian Mbappé du PSG et sa possible venue au Real Madrid la saison prochaine. Le quotidien madrilène dévoile les prochaines étapes de son avenir : officialiser publiquement son départ, envoyer un signal au Real Madrid et rester humble.

AS : « Adieu Paris »

Les adieux de Mbappé au PSG occupent la Une de la presse madrilène, qui n’y va pas par quatre chemins pour annoncer son arrivée imminente au Real Madrid. Le club espagnol gardera le silence tant que les deux équipes seront encore en lice en Ligue des champions.

Presse catalane

SPORT : « Problème Alexia »

Sport snobe totalement le dossier Mbappé pour se concentrer sur Alexia Putellas, convoquée en sélection espagnole alors même qu’il est blessée au FC Barcelone depuis novembre dernier. De son côté, Victor Font critique Joan Laporta et demande une refonte du Barça.

MUNDO DEPORTIVO : Voie allemande »

Mundo Deportivo se penche sur la succession de Xavi qui se prépare sur le banc du FC Barcelone. La voie allemande est sans surprise privilégiée par la direction du club catalan. Le rapprochement d’Hansi Flick avec Pini Zahavi est un signal positif de même que le fait que Laporta apprécie l’ancien coach du Bayern Munich.

Adiós París, hola Madrid. Mbappé es protagonista de las #portadas en España junto a los posibles futuros técnicos del Barça y Alexia Putellas. pic.twitter.com/fxF8zvryVg — Paco López (@PacoLopezpress) February 16, 2024

