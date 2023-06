Mbappé freine le dossier Kane au Real Madrid, Gündogan tranche entre le PSG et le FC Barcelone

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

MARCA : « Il était une fois un enfant qui rêvait de ça »

Marca met en avant Carlos Alcaraz avant sa demi-finale de Roland-Garros contre Novak Djokovic (15h). Jude Belklingham, après avoir réussi sa visite médicale au Real Madrid, prend du bon temps sur les plages de Mykonos.

AS : « Devant Madrid, on a pris la foudre »

As donne la parole à Rodri, à la veille de la finale de la Ligue des champions entre Manchester City et l’Inter Milan (21h). Le coup de frein du Real Madrid pour Harry Kane est confirmé... à cause de Kylian Mbappé ! « Si tu recrutes Kane pour 100 M€ cet été, il se passe quoi avec Haaland et Mbappé l’été prochain ? », se demande Edu Aguirre. « Pérez n’a pas l’intention de recruter Kane, il boucherait l’horizon pour Mbappé », ajoute Josep Pedrerol.