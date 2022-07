Nouvelle incartade de Dembélé au FC Barcelone, une nouvelle signature en vue au Real Madrid !

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

MARCA : « Tu es une machine »

La victoire de Carlos Sainz Junior au Grand Prix de Silverstone est largement mise en avant par le quotidien madrilène. On en oublierait presque que la team Gianluca Di Marzio affirme que la prolongation de contrat d’Eder Miliato jusqu’en juin 2028 sera bientôt effective au Real Madrid.

SPORT : « Bernardo Silva, oui au Barça »

Sport fait le point sur la reprise du FC Barcelone, qui sera effective aujourd’hui sous la houlette de Xavi. Au niveau du mercato, Bernardo Silva a bel et bien donné son feu vert pour rejoindre le club catalan cet été. Gavi, lui, signera sa prolongation jusqu’en 2026 après ses vacances.

MUNDO DEPORTIVO : « Héros »

Le succès prestigieux de Sainz Jr en F1 fait là aussi les choux gras de Mundo Deportivo et devient le deuxième pilote après Fernando Alonso à triompher au GP de Grande-Bretagne. Au Barça, un pacte avec Robert Lewandowski aurait été tissé autour d’une offre de 40 millions d’euros.

AS : « Bravo Carlos ! »

As s’attarde sur les méthodes d’Antonio Pintus. Le préparateur physique a été décisif dans le triplé réalisé par le Real Madrid la saison dernière. On apprend aussi qu’Ousmane Dembélé sera absent à la reprise du Barça puisqu’il est libre et n’a toujours pas répondu à l’ultimatum de Joan Laporta. Le club lui avait donné jusqu’à 21h hier afin de s’inscrire à la visite médicale et il ne l’a pas fait.

