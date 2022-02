OL : un ancien Gone se prend pour Cristiano Ronaldo

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

Cristiano Ronaldo possède une impressionnante longévité au plus haut niveau. Le Portugais a déjà affronté plusieurs fois l’Olympique Lyonnais, mais n’a jamais connu une grande réussite contre les Gones, que ce soit avec le Real Madrid ou la Juventus Turin.

Sergi Darder, ancien Lyonnais, s’est pris pour lui lors du derby entre l’Espanyol et le FC Barcelone (2-2) dimanche dernier. Auteur du but égalisateur à 1-1, il a imité la célébration de Cristiano Ronaldo, avec un petit saut, les bras qui se lèvent puis se baissent. Un but qui n'a malheureusement pas suffi pour donner la victoire aux Pericos, qui ont pourtant mené 2-1 mais ont concédé l'égalisation dans les arrêts de jeu.

🇪🇸 #LaLiga

💫 La célébration "à la Cristiano Ronaldo" de Sergi Darder ! pic.twitter.com/pm26HN14w0 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) February 13, 2022