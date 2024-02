Pilar Rubio fait une grosse mise au point sur son couple avec Sergio Ramos

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

Alors que certains médias ibériques les annoncent en froid ou proche de la rupture, Sergio Ramos (FC Séville) et sa compagne Pilar Rubio sont toujours bel et bien ensemble. Dans une interview récente au magazine Harper’s Bazaar, la journaliste a été très claire sur sa relation avec l’ancien joueur du Real Madrid et du PSG.

Pilar Rubio prête à un cinquième enfant avec Sergio Ramos ?

« Notre rupture ? Ce sont des mensonges, totalement et catégoriquement. J'insiste, totalement. Mon mari est le plus grand pilier de ma vie. Il est mon soutien et le père de mes enfants. Nous avons une belle famille, avec beaucoup d'amour. On est dans les années 40 ? Est-ce qu'on doit être ensemble toute la journée ? Je suis stupéfaite. C'est rétrograde et sexiste », a-t-elle expliqué pour justifier ses absences lors des récents galas auquel a participé Sergio Ramos.

Dans l’émission "Gente Maravillosa" sur Canal Sur, Pilar Rubio est même allée plus loin, ouvrant la porte à un cinquième enfant avec Sergio Ramos après Sergio Jr, marco, Alejandro et Maximo Adriano : « Je ne suis pas enceinte, mais ça ne me dérangerait pas (…) Je ne pense pas qu'avec le rythme de vie que nous menons, nous pourrions le faire, mais si j'en avais un autre, je préférerais que ce soit un garçon, parce que je sais comment fonctionnent les enfants ».

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life