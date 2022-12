PSG, FC Barcelone : le Real Madrid a tranché pour l’avenir de Mbappé, Lewandowski en sursis

Zapping But! Football Club Les 10 rencontres immanquables de Ligue 1 Uber Eats 2022/23

SPORT : « À l’attaque »

Sport lance le choc des 8es de finale de la Coupe du monde entre l’Espagne et le Maroc (16h) et demande à Luis Enrique de continuer à miser à fond sur un jeu offensif. La reprise s’est bien passée hier au FC Barcelone, où la sanction de trois matches de Robert Lewandowski n’a pas été levée.

MUNDO DEPORTIVO : « Rien ne va plus »

Mundo Deportivo compte sur la fougue de la jeunesse triomphante de la Roja pour prendre la mesure du Maroc au Qatar. Au FC Barcelone, on fait savoir que la sanction contre Lewandowski sera portée devant le Tribunal Arbitral du Sport. L’attaquant polonais est donc en sursis.

AS : « Ils jouent et ils passent »

Le quotidien madrilène mise sur le jeu offensif prôné par Luis Enrique pour dominer le Maroc au Mondial (16h). Au Real Madrid, As affirme haut et fort qu’on ne veut plus relancer le dossier Kylian Mbappé en dépit de ses performances majuscules avec les Bleus au Qatar.

MARCA : « Reste ! »

Marca demande à l’Espagne de ne pas se rater contre le Maroc et de faire comme le Brésil. La bande à Neymar a piétiné la Corée du Sud, hier, en quarts de finale de la Coupe du monde (4-1). La Seleçao est repassée devant la France chez les bookmakers.