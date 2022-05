PSG, FC Barcelone - Mercato : Mbappé drague déjà le Real Madrid et fonce sur Dembélé

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

MARCA : « Je n’ai jamais parlé d’argent avec Florentino »

Après sa conférence de presse hier après-midi, Kylian Mbappé a donné une interview à Marca dans laquelle il passe la brosse à reluire au Real Madrid. « Les critiques à Madrid ? Je les comprends et les accepte. J’ai été très fier d’avoir eu mon nom aussi proche du Real Madrid, a-t-il affirmé. Je suis sûr que le club et les supporters madrilènes comprendront mon choix. Mon rêve d’y signer est-il fini ? Non, non, jamais. On ne peut pas savoir ce que le futur nous réserve... »

MUNDO DEPORTIVO : « Presque dehors »

Le FC Barcelone donne Ousmane Dembélé perdu à 95%, selon Mundo Deportivo, avant une dernière réunion entre les deux parties dans le courant de la semaine. Le journal catalan affirme que le PSG est le club le plus proche de le faire signer grâce à une offre financière supérieure à toutes les autres. Et la nouvelle influence décisionnaire de Mbappé.

SPORT : Lewandowski monte, Dembélé descend »

Sport confirme que le départ de Dembélé du Barça est proche et que l’arrivée de Robert Lewandowski l'est tout autant. Cette dernière pourrait même intervenir ces prochains jours... Xavi, de son côté, fait tout pour finaliser plusieurs prolongations en interne.

AS : « Tout pour la patrie »

As a analysé les dernières paroles de Mbappé et ironise sur le fait que l’attaquant du PSG s’est subitement découvert un amour patriotique pour la France en prolongeant son contrat dans la capitale. « Il est trop tôt pour partir libre », a rappelé le champion du monde 2018, qui a donc aussi oublié de perdre le sens des réalités économiques.

🙌🏼 BUENOS DÍAS 🙌🏼



🗞Estas son las PORTADAS de la PRENSA DEPORTIVA.#FelizMartes pic.twitter.com/hssn0kiFjj — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 24, 2022

Pour résumer Voici l’heure de la revue de presse espagnole en date du mardi 24 mai 2022. Au menu : les nouvelles déclarations de Kylian Mbappé qui laissent déjà la porte ouverte au Real Madrid et la fin de plus en plus proche d’Ousmane Dembélé au FC Barcelone.



Bastien Aubert

Rédacteur