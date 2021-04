PSG, FC Barcelone, Real Madrid - Mercato : Neymar, Messi, Agüero, Mbappé... un puzzle surpuissant prend forme

Zapping But! Football Club CIES : le top 10 des attaquants les plus chers

SPORT : Agüero se rapproche, Neymar fait pression »

SPORT assure que le FC Barcelone a relancé la piste menant à Sergio Agüero... qui sera libre en juin. « Le club catalan tente de le convaincre d’accepter une offre rondelette pour signer au Camp Nou », assurent nos confrères. De son côté, Neymar refuserait de signer au PSG en attendant un geste du Barça pour demander son départ au mercato.

Mundo Deportivo : « Puzzle Neymar

Mundo Deportivo insiste sur le possible retour de Neymar au FC Barcelone et laisse entendre que son futur est directement lié à celui de Lionel Messi... qui tarde lui aussi à prolonger son contrat. « Le Barça voit son retour possible seulement s’il vient libre ou avec un échange de joueurs où Dembélé serait la monnaie d’échange », glisse le journal catalan.

MARCA : « Florentino 2025 »

Faute de candidat à la présidence du Real Madrid, Florentino Pérez reste en poste jusqu’en 2025. Selon Marca, l’homme d’affaires a déjà deux objectifs assumés au mercato : Kylian Mbappé... et Erling Haaland en plan B si le transfert de l’attaquant du PSG venait à échouer.

AS : « Florentino prolonge... et Zidane rêve d’Anfield »

AS observe aussi la reconduction automatique de Pérez à la présidence du Real Madrid. Pour son sixième mandat à la tête de la Maison Blanche, l’intéressé veut donc recruter Mbappé et a aussi le nouveau Bernabeu comme objectif principal. Zinédine Zidane, lui, rêve déjà d’un coup à Liverppol en Ligue des champions.