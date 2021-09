PSG : Mbappé et le FC Barcelone dans les choux, Camavinga a révolutionné le Real Madrid

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

MUNDO DEPORTIVO : « Réaction brisée »

Mundo Deportivo s’inquiète après le nul du FC Barcelone hier à Cadix (0-0). « Je ne porte pas ce maillot pour finir deuxième ou troisième », a pesté Gerard Piqué. Le journal catalan revient aussi sur le « ras-le-bol des adversaires de Mbappé en L1 » suite au coup de sang du crack du PSG à Metz. El Chiringuito a également consacré du temps sur ce thème porteur hier soir.

SPORT : « Frustration »

SPORT, tout comme MD, reste sur sa faim après la nouvelle prestation indigente du Barça à Cadix. Malgré tout, Ronald Koeman restera en poste jusqu’au prochain match contre Levante. La seule bonne nouvelle du panorama blaugrana vient finalement de la signature de la pépite turque Emre Demir.

MARCA : « Ni Tiki, ni Taki »

Marca emploie un jeu de mot pour mieux enfoncer Koeman après sa récente boulette sur le « tiki taki » en conférence de presse. Le quotidien madrilène met également en avant un certain Eduardo Camavinga, dont chaque apparition aurait déjà « un impact sur le jeu du Real Madrid, avec 9 buts inscrits pour un seul encaissé en sa présence. »

AS : « Agonie »

AS juge Koeman coupable de la mauvaise passe du FC Barcelone et parle d’« agonie » après le nul à Cadix, surtout marqué par l’expulsion de Frenkie De Jong. Au Real Madrid, Karim Benzema est porté aux nues, lui qui est en course pour le Soulier d’Or. L’attaquant merengue a déjà participé à 15 buts en Liga, un record cette saison.