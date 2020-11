PSG - Mercato : Mbappé aurait pu signer au FC Barcelone pour remplacer Neymar !

Mundo Deportivo : « Final contre l’Allemagne »



Au-delà du nul de l’Espagne contre l’Allemagne (1-1), la parole est donnée à Javier Bordas. Selon lui, Kylian Mbappé aurait pu signer au FC Barcelone pour remplacer Neymar à son départ au PSG en 2017 ! « Quand nous suivions Ousmane Dembélé, j’ai reçu un appel pour me dire que Kylian Mbappé était partant de Monaco, assure l’ancien dirigeant blaugrana dans Mundo Deportivo. J’ai alors appelé le père de Mbappé qui m’a dit qu’il n’irait pas au Real Madrid à cause de la concurrence. Au Barça, oui, parce qu’il n’y avait plus Neymar. On aurait pu boucler le deal pour 100 M€, mais Robert Fernandez a préféré Dembélé. L’explication : Mbappé joue pour lui et Dembélé joue pour l’équipe. Et comme Fernandez préférait un ailier à un finisseur... »

SPORT : « Eric Garcia à l’été 2021 »



Le FC Barcelone et Manchester City auraient repris les contacts concernant Eric Garcia, pour qui les Cititzens demandent quelque 15 millions d’euros pour un transfert en janvier. Le club catalan ne prendra pas le risque de payer cette somme si le défenseur central espagnol est libre en juin 2021. Dans ce cas-là, il viserait sur un stoppeur expérimenté en prêt cet hiver.

AS : « Double peine »

AS revient en longueur sur les deux penalties ratés par Sergio Ramos face à la Suisse, hier, le jour de sa 177e cape avec l’Espagne (1-1). Le quotidien madrilène rappelle que le stoppeur du Real Madrid restait sur 25 tentatives réussies dans ce périlleux exercice.

MARCA : « Il faut gagner en Allemagne »

Suite au nul de la Roja contre la Nati, Marca rappelle que l’équipe drivée par Luis Enrique doit impérativement s’imposer en Allemagne la semaine prochaine afin de valider son ticket pour le Final Four de la Ligue des Nations.