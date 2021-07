PSG - Mercato : Mbappé se rapproche du Real Madrid, l’émir du Qatar prêt à relancer CR7 !

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les stats de la carrière d'El Pibe de Oro

SPORT : « Ils signent la paix »

SPORT revient sur l’accord entre le FC Barcelone et Neymar suite à leur litige. On apprend aussi qu’Antoine Griezmann a accepté une baisse salariale et qu’Ilaix Moriba pourrait être prolongé demain. L’avenir de Cristiano Ronaldo, lui, n’est pas encore réglé. Le PSG se tiendrait prêt à le relancer en cas de départ de Kylian Mbappé cet été et pourrait inclure Mauro Icardi dans l’échange.

MUNDO DEPORTIVO : « Héros en bronze »

La vedette est donnée à David Valero, médaillé de bronze aux JO de Tokyo en mountain bike. Mundo Deportivo confirme qu’une réunion au sommet est programmée au Barça au sujet de la prolongation de Moriba, chouchou de Lionel Messi.

AS : « Héroïque »

Le héros espagnol des JO est encore à l’honneur sur la Une d’As, qui évoque par ailleurs le transfert imminent de Raphaël Varane à Manchester United. Détail d’importance : ce départ rapprocherait Mbappé du Real Madrid grâce aux 50 millions d’euros encaissés prochainement par la Casa Blanca.

MARCA : « Saveur d’or »

Si le bonze inespéré de Valero aux JO de Tokyo est encore à l’honneur à Madrid, Marca confirme que « la vente de Varane est un pas de plus dans le plan Mbappé au Real Madrid. » De son côté, le FC Barcelone a pleinement confiance en la fidélité de Messi la saison prochaine. Et les suivantes.

