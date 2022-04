PSG - Mercato : un gros doute s'empare du Real Madrid pour Mbappé, le Barça fait hésiter Haaland

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

AS : « Benzema et moi sommes de vieux rockers »

Punchline amusante de l'attaquant formé à la Castilla Iago Aspas (Celta Vigo) à la Une de AS avant le choc du week-end face au Real Madrid. Il est aussi question du tirage au sort du Mondial au Qatar et de la crainte de l'Espagne de prendre la « bombe Allemagne » dans la tête en phase de poule. Concernant le Barça, le média madrilène croit savoir que Dani Olmo (RB Leipzig) est bien un objectif … mais pour l'été 2023 à la fin de son présent contrat.

✨ ¡Buenas noches! Esta es nuestra #PortadAS de hoy, viernes 1 de abril



📰 "Benzema y yo somos viejos rockeros" pic.twitter.com/pfBDZSNEEk — Diario AS (@diarioas) March 31, 2022

Marca : « Vinicius passeport prêt »

Le quotidien pro-Real Madrid acte la naturalisation du brésilien Vinicius, annonçant que le deal sera communiqué rapidement et que les dossiers Militao et Rodrygo seront les deux suivants. Le média annonce aussi les retours probables de Karim Benzema et Ferland Mendy, blessés avant a trêve, dans la liste du match face au Celta Vigo. Outre le tirage du Mondial et l'Espagne qui attend ses « rivaux », deux phrases fortes sont mises en avant. Celle de Gérard Piqué qui charge l'ancienne direction du FC Barcelone (« Bartomeu m'a menti et l'a défendu comme un imbécile ») et celle d'Oscar Mayo (directeur général exécutif de LaLiga) sur la compétitivité future du championnat avec les arrivées attendues d'Erling Haaland et Kylian Mbappé pour « donner l'impulsion ».

Mundo Deportivo : « Impact »

Pour le deuxième jour consécutif, « MD » met en avant le football féminin et le record de spectateurs réalisés par le Clasico au Camp Nou. Un record qui provoque l'admiration des stars US comme Megan Rapinoe ou Alex Morgan. On parle aussi du cas Haaland et de la gifle infligée par le Barça au Real Madird (0-4) qui a fait douter le Norvégien sur son choix. Autre ogive à l'attention des Merengue : le fait que l'entourage de Kylian Mbappé voudrait qu'il prolonge au PSG. Enfin, le tirage au sort et les pots de la Coupe du Monde sont mis à l'honneur.

SPORT : « Spotify paiera 435 M€ au Barça »

Le média catalan revient sur le contrat de sponsoring record signé par le FC Barcelone avec Sportify et doit être validé dimanche à l'Assemblée générale des Socios. Il est aussi question du dossier Antonio Rüdiger (Chelsea) où Jordi Cruyff et Mateu Alemany ont amorcé les contacts, de l'ultime assaut des Blaugranas pour Erling Haaland (Borussia Dortmund), de la charge d'El-Khelaïfi (PSG) à l'attention de Florentino Perez (Real Madrid) dans son entretien à la BBC et du tirage au sort de la Coupe du Monde qui a lieu ce soir...

#PortadaSPORT 🗞



💸 EXCLUSIVA: Spotify pagará al Barça 435 millones



💥 Cumbre para fichar a Rüdigerhttps://t.co/NHEZivHJZ9 — Diario SPORT (@sport) March 31, 2022

El Chiringuito :

🤔"Siendo el PSG, NO DESCARTÓ que MBAPPÉ se quede en el PSG"



Las dudas de @lobo_carrasco en #ChiringuitoMbappé pic.twitter.com/tN8EXdlNPA — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 31, 2022

Les Unes espagnoles du 1er avril Partagées par l'émission El Chiringuito dans la nuit, les doutes autour du choix de Kylian Mbappé pour le Real Madrid se retrouvent dans la presse catalane. Ce n'est pas le seul sujet à la Une des médias en Espagne en ce vendredi 1er avril 2022.

Alexandre Corboz

Rédacteur