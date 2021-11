PSG : Messi vide son sac, le Barça se démène pour Xavi, signature galactique au Real Madrid ?

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

SPORT : « Je veux gagner une autre Ligue des champions »

Lionel Messi a accordé une interview exclusive à Sport dans laquelle il revient notamment sur son départ du FC Barcelone pour le PSG au mercato estival. « J’ai fait de mon mieux pour rester, jamais à aucun moment où on m'a demandé de jouer gratuitement. On m'a demandé de réduire mon salaire de 50% et je l'ai fait sans aucun problème, a-t-il expliqué. Nous étions en mesure d'aider davantage le club. Mon désir et celui de ma famille était de rester à Barcelone. Les mots du président m'ont blessé, je pense qu'il n'a pas besoin de dire ça, c'est comme mettre la balle dans l'autre camp et ne pas en assumer les conséquences, ni prendre en charge les choses. Cela fait réfléchir les gens ou génère un doute. Je crois que je ne le mérite pas. »

MUNDO DEPORTIVO : « Au Qatar pour Xavi »

Conscient que la situation urge, l’état-major du FC Barcelone (Laporta, Yuste et Alemany) se déplacera au Qatar avant le match de Ligue des champions contre le Dynamo Kiev ce mardi soir afin de négocier directement avec les dirigeants d’Al-Sadd au sujet de l’avenir de Xavi. Les discussions s'annoncent très serrées...

AS : « SuperLiga »

As se frotte les mains devant le niveau actuel de la Liga, où le classement resserré en tête offre un suspense insoutenable aux supporters. De son côté, Vinicius Junior et son doublé samedi à Elche (2-1) on relancé la question de son absence lors de la dernière convocation de Tite au Brésil.

MARCA : « Prolongation galactique »

Marca demande aux dirigeants du Real Madrid de se pencher rapidement sur la prolongation de Vinicius Junior, lui qui est lié à la Casa Blanca jusqu’en juin 2025 mais qui mériterait de recevoir un signe d’affection eu égard à son excellent début de saison. « Sa progression oblige le Real Madrid à envisager une opération stellaire », analyse le quotidien madrilène.