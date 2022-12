PSG, Real Madrid, FC Barcelone : Messi règne, Modric pète un câble, Xavi lance son Mercato

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

MARCA : « Leo, maintenant tu la tiens »

Marca applaudit la masterclass de Lionel Messi avec l’Argentine, avec un but et une passe décisive hier contre la Croatie en demi-finale de la Coupe du monde (3-0). Luko Modric enrage : « Je ne parle jamais de l’arbitrage mais, là, c’est impossible. Orsato est l’une des pires personnes que je connaisse, et je ne parle pas que d’aujourd’hui parce je l’avais déjà croisé avant et je n’en ai pas gardé un bon souvenir. C’est un désastre. Après, félicitations à l’Argentine, mais le penalty a été offert. »

MUNDO DEPORTIVO : « Macanudos »

Mundo Deportivo ne manque pas l’occasion de tresser des louanges à Messi et évoque la deuxième demi-finale du mondial, qui mettra aux prises la France et le Maroc ce soir au Qatar (20h). De son côté, Xavi et le board du FC Barcelone ont déjà planifié le mercato hivernal en étudiant de possibles sorties en raison du fair-play financier.

SPORT : « En finale »

Sport se gausse de la qualification largement méritée de l’Argentine du maître Messi en finale du Mondial après sa déroute initiale contre l’Arabie Saoudite (1-2). La succession de Sergio Busquets, qui pourrait partir en janvier, se prépare activement au Barça.

AS : « De quelle planète viens-tu ? »

Alors qu’As se demande de quelle planète vient Messi, le quotidien madrilène s’inquiète de voir la France tomber sur un mur marocain en demi-finale du Mondial. Le Real Madrid fête par ailleurs les 75 ans du stade Santiago-Bernabeu, construit un 14 décembre 1947.