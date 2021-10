PSG, Real Madrid : la bombe Mbappé éclate, une signature en vue au FC Barcelone ?

Zapping But! Football Club Top 20 : joueurs en fin de contrat

SPORT : « Gavi 2026 »

Au FC Barcelone, on prépare l’avenir. Selon SPORT, le club catalan entend prolonger le contrat de Gavi jusqu’en juin 2026. Des discussions sont déjà lancées entre les deux parties. Le jeune Barcelonais a une clause libératoire fixée à 50 M€ et veut rester au Barça. L’interview de Kylian Mbappé est aussi évoquée.

MUNDO DEPORTIVO : « Il y a de l’argent pour recruter »

Mundo Deportivo se fait le relais de l’information d’hier selon laquelle deux joueurs sont dans les petits papiers du FC Barcelone au mercato hivernal : Raheem Sterling et Dani Olmo. Au Real Madrid, les changements incessants de Carlo Ancelotti et les choix de son fils dans le staff feraient jaser.

AS : « Je serais seulement aller au Real Madrid »

Les mots forts de Kylian Mbappé distillés dans L’Équipe et sur RMC Sport sont relayés par AS, qui accentue le fait que l’attaquant du PSG ne veuille signer qu’au Real Madrid. Roberto Martinez, sélectionneur de la Belgique, est affecté par la situation d’échec d’Eden Hazard au Real Madrid.

MARCA : « En juillet, j’ai dit au PSG que je voulais partir »

Marca ne manque pas non plus l’occasion d’enfoncer le clou avec Mbappé et relaye en Une quelques phrases-clés de son interview accordée aux médias français. Le quotidien madrilène précise néanmoins que rien n’est encore décidé au sujet de son avenir.

