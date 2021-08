PSG, Real Madrid - Mercato : CR7 a enfin reçu une offre, accord pour Mbappé ?

Zapping But! Football Club Ligue 1 : le top 20 des salaires de la saison 2020-2021

MUNDO DEPORTIVO : « Sujets chauds »

Mundo Deportivo explique que le FC Barcelone donnera une dernière chance à Philippe Coutinho et Samuel Umtiti cette saison. D’autres dossiers sont plus chauds : la prolongation en stand by d’Ousmane Dembélé, le départ probable d’Ilaix Moriba et enfin les options italiennes de Miralem Pjanic.

SPORT: « Guerre sale pour Mbappé »

SPORT se frotte les mains devant la « guerre sale » ouverte entre le PSG et le Real Madrid pour Kylian Mbappé. « La Casa Blanca aurait déjà un accord avec le joueur et tentera de le recruter avant la fin du mercato, explique le journal catalan. Le PSG n’acceptera que 220 millions d’euros. »

MARCA : « Si Mbappé veut partir, il partira mais l’offre du Real n’est pas suffisante »

Marca remet en Une de son édition du jour les propos choc tenus par Leonardo hier sur le cas Mbappé. Passé un peu sous silence jusqu'à maintenant, le tirage au sort de la Ligue des champions, qui aura lieu à partir de 18h, est également évoqué par le quotidien madrilène.

AS : « Le PSG veut 220 millions pour Mbappé »

AS ne passe pas à côté du gros dossier Mbappé et reparle également de la sortie médiatique de Leonardo. En Italie, Tuttosport assure que Manchester City a formulé une offre pour Cristiano Ronaldo. Sky Sport confirme. Le montant de celle-ci n’a pas filtré mais les Citizens lui proposeraient un contrat jusqu’en 2023. Jorge Mendes doit la présenter aujourd’hui à Turin aux dirigeants de la Juventus.