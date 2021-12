PSG, Real Madrid - Mercato : feu vert pour Mbappé, coup de pouce de CR7 au FC Barcelone

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

AS : « Plan Real »

As affirme que le Real Madrid a déjà planifié la saison prochaine avec Kylian Mbappé parce que le club espagnol « est sûr de son arrivée. » Carlo Ancelotti travaille ainsi sur une attaque Benzema - Vinicius Junior - Mbappé. « L’arrivée de Mbappé n’est plus qu’une question de temps », a confirmé le journaliste Juanfe Sanz hier soir sur le plateau de l’émission El Chiringuito. « C’est déjà fait », appuie Javi Balboa.

MARCA : « Le Real se méfie du PSG »

En parallèle du dossier Mbappé, les dirigeants du Real Madrid craignent une contre-attaque du PSG avec les jeunes de son centre de formation... comme il l’a déjà fait avec le FC Barcelone (Simons, Michut). « Le Real se blinde, assure le quotidien madrilène. La tactique de rénovation des jeunes de la Cantera et de l’équipe fanion continue devant les relations tendues entre les deux clubs. »

SPORT : « Cavani gratis »

Sport confirme que le FC Barcelone travaille sur l’arrivée d’Edinson Cavani au FC Barcelone au mercato d’été 2022. Les dirigeants blaugrana se seraient déjà mis en contact avec son frère, qui est aussi son agent. Selon le journal catalan, l’ancien buteur du PSG souhaiterait quitter Manchester United en raison de l’omnipotence de Cristiano Ronaldo. Xavi pourrait donc bientôt remercier ce dernier.

MUNDO DEPORTIVO : « À coût zéro »

Mundo Deportivo évoque également le mercato du FC Barcelone et a identifié quatre cibles bon marché : André Onana (Ajax), César Azpilicueta (Chelsea), Andreas Christensen (Chelsea) et enfin Cavani. Tous plairaient à Xavi et seraient ciblés pour l’été 2022, où ils seraient libres.