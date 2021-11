Real Madrid : Ancelotti évoque les déboires de Benzema

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

Mercredi, Karim Benzema a été condamné à un an de prison avec sursis et 75 000 euros d’amendes. Cette sanction fait suite à l’affaire de la sextape de Mathieu Valbuena. Le natif de Bron s’est montré une nouvelle fois décisif avec le Real Madrid en inscrivant le troisième but face à Sheriff Tiraspol ce jeudi (0-3). À l’issue de la rencontre, son entraîneur Carlo Ancelotti s’est exprimé au sujet de l’actualité autour de son attaquant. Selon ses dires, Karim Benzema a été « calme » après sa condamnation. Le manager italien en a profité pour encenser son buteur. « Il est totalement concentré sur son travail, il l'a très bien fait, je l'ai vu très calme avant le match, et très bien pendant. »