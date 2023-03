Real Madrid : Ancelotti secoue Benzema & Co et n’abdique pas devant le FC Barcelone

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

Le Real Madrid pointe à neuf longueurs du FC Barcelone en tête de la Liga après son match nul décroché hier à Séville face au Betis (0-0). Malgré cet écart notable, Carlo Ancelotti n’a pas fait une croix sur le titre. Loin s’en faut.

« Le titre est encore possible, rien n’est impossible, a-t-il affirmé en conférence de presse d’après match. Ce sera très difficile, très compliqué mais possible. Nous n’avons aucun doute que nous lutterons jusqu’à la fin de la saison. » S’il tente de positiver, Ancelotti sait ce que doit améliorer son équipe.

« Je suis affecté parce que cette équipe est de qualité mais n’arrive pas à marquer depuis trois matches, a-t-il ajouté. On manque d’efficacité et le problème est ici. Nous devons moins nous regarder, il manque de l’équilibre et nous perdons un peu de rapidité dans les transitions. »