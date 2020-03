Real Madrid – FC Barcelone (2-0) : Cristiano Ronaldo a fait basculer le Clasico

true

Le Real Madrid ne pouvait pas rêver mieux. Après deux défaites consécutives en Liga à Levante (0-1) puis en C1 contre Manchester City (1-2), les Merengue sont venus à bout du FC Barcelone hier au Bernabeu (2-0).

Vinicius Junior 🗣; He (Cristiano Ronaldo) came into the dressing room at halftime to support the team and give us moral support. That’s why I celebrated like him. He’s a winner in & out of the pitch #ElClasicopic.twitter.com/QZDASf8SxB — The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) March 1, 2020

Des buts de Vinicius Junior et de Mariano Diaz en seconde période ont suffi au bonheur du Real Madrid, qui redevient leader avec un point d’avance sur son meilleur ennemi. « C’est bien de s’imposer dans un Clasico mais je ne considère pas que récupérer la première place au classement est le plus important, tempère Zinédine Zidane. Certes ces trois points comptent mais ce qui m’importait le plus était de changer la dynamique. Nous sortons d’une période compliquée et franchement c’était pas gagné. On a fait le boulot et je me sens très fier de mes joueurs. »

CR7 a fait une entrée décisive dans le vestiaire

Vinicius fait partie des héros de la soirée, et il a été bien aidé par son idole Cristiano Ronaldo à qui il a dédié son but en le célébrant à sa manière. L’attaquant de la Juventus Turin, présent dans les loges du Bernabeu pour la rencontre, a été décisif en boostant ses anciens coéquipiers à la mi-temps. « CR7 est venu dans le vestiaire à la pause pour nous soutenir et nous donner un support moral, affirme le Brésilien. C’est la raison pour laquelle j’ai célébré mon but comme lui. C’est un gagnant sur et en dehors du terrain. » Le Barça et Lionel Messi ne le savent que trop bien.