Real Madrid – FC Barcelone (2-0) : Piqué-Sergio Ramos, le clasico se poursuit

C’est une habitude. Le Clasico, traditionnel rendez-vous au sommet entre le FC Barcelone et le Real Madrid, se déroule sur et en dehors du terrain. Et le duel d’hier soir, remporté par les Madrilènes (2-0), n’a pas échappé à la règle.

En artificiers, les habituels Gerard Piqué, côté catalan, et Sergio Ramos, pour le Real. Le défenseur du Barça, qui venait d’essuyer une défaite, s’est tout d’abord permis d’allumer ses adversaires. Du moins leur niveau de jeu. « Le Real Madrid de la première période est l’un des pires Real Madrid que j’ai rencontrés au Bernabeu. Je ne le dis pas comme une critique, nous ne sommes pas très bien non plus. »

Le défenseur central de la Maison Blanche n’a bien entendu par tardé à lui répondre. Refusant, toutefois, de créer une quelconque polémique. « Je respecte toutes les opinions. Mais je signe pour gagner tous les Clasicos de cette manière. Le Barça avait le contrôle du jeu en première période, mais n’a pas été dangereux. »