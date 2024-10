Real Madrid - FC Barcelone : Ancelotti et Flick au cœur d'une altercation

Ce samedi, le FC Barcelone a remporté haut la main le Clasico face au Real Madrid. À Santiago-Bernabéu, les Blaugrana ont mis une énorme claque à leur rival, avec une victoire 4 buts à 0 au bout du compte. Avec des buts signés Lewandowski (doublé), Yamal et Raphinha, le FCB a infligé aux Merengue leur première défaite de la saison en Liga. De quoi donner des maux de tête à Carlo Ancelotti, qui a laisser éclater sa colère au moment du quatrième but adverse. En effet, alors que le banc catalan a explosé de joie, l'entraîneur italien a eu un échange avec Hansi Flick, son homologue.

Incident clos

Une discussion expliquée par Ancelotti en conférence de presse. "Ce qu’il s’est passé ne concernait pas Flick, mais un de ses assistants. Il ne s’est pas comporté comme un gentleman, je lui ai dit et Flick était d’accord", a déclaré l'ancien coach du PSG. L'Allemand, de son côté, a également donné sa version des faits : "J’ai parlé à Carlo. Nous avons célébré le but et c’est une situation normale". Le Real aura l'occasion de prendre sa revanche lors du match retour, qui se jouera en mai prochain.

Lo de Ancelotti yéndole a reprochar a Flick porque han celebrado demasiado el cuarto gol... Jajajajajajajaja.



Vaya ridículo. Como si todos sus jugadores y ayudantes no celebrasen igual los goles.



Poco a poco se le va cayendo la careta.pic.twitter.com/uXvTKWvuH1 — Iván (@IvaanBlanco26) October 26, 2024