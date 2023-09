Real Madrid, FC Barcelone : Ancelotti lance une phrase choc, le Barça prépare un futur fracassant

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

MARCA : « Il se baptise en miracles »

Marca n’a encore d’yeux que pour Jude Bellingham, auteur de son sixième but en six matches avec le Real Madrid, qu’il a sauvé à la dernière seconde hier contre l’Union Berlin en Ligue des champions (1-0).

AS : « Le Madrid de toujours »

Le Real Madrid ne lâche jamais jusqu’à la dernière seconde, c’est la devise des Merengue ces dernières années, surtout en Ligue des champions. « Gagner ainsi c’est représenter les valeurs du Real Madrid », a lancé fièrement Carlo Ancelotti dans le vestiaire après la rencontre.

Presse catalane

SPORT : « Présent et futur »

Sport voit très loin pour le FC Barcelone, auteur d’un très grand match mardi contre Antwerp (5-0) et qui assure non seulement son présent mais aussi et surtout son avenir. En témoignent les prolongations en cours et à venir de Lamine Yamal, Gavi ou encore Firmin.

MUNDO DEPORTIVO : « Les Joaos parlent »

MD a donné la parole aux deux Joao, Felix et Cancelo. « C’est vrai que j’ai renoncé à beaucoup d’argent en signant au Barça mais j’avais besoin de changement », a expliqué le premier. « Manchester City est la meilleure équipe du monde mais quand le Barça t’appelle, tu dois venir. »

