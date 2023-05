Real Madrid, FC Barcelone : Bellingham arrive, coup dur pour Kane, le Barça perd très gros

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

AS : « Une descente, six drames »

As revient sur la relégation de l’Espanyol Barcelone en deuxième division tandis que Cadix, Getafe, Valence, Alméria, le Celta Vigo et Valladolid joueront leur survie en Liga la semaine prochaine. De son côté, le Real Madrid est fixé pour le prix d’Harry Kane : 115 millions d’euros. Soit 15 M€ de plus que prévu...

MARCA : « Agonisant »

Marca dresse également un état des lieux guère réjouissant de la course au maintien en Liga, avec plusieurs clubs de renom dans le dur. Si l’accident de Sergio Rico est évoqué, on apprend que Jude Bellingham a demandé à ne pas jouer le dernier match du Borussia et s’est réuni avec les dirigeants de Dortmund pour accélérer son départ au Real Madrid.