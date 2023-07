Real Madrid, FC Barcelone : Bellingham et Güler irradient la reprise, Xavi vers un nouveau projet ?

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

MARCA : « Cette saison, tu commandes »

Marca détonne avec sa Une du jour où l’on peut voir un QR code avec lequel on peut télécharger toute la saison de Liga en un seul clic. Selon le quotidien madrilène, l'avenir de Kylian Mbappé se jouera en quatre dates : les 17, 22, 25 et les 31 juillet. Le Real Madrid reste vigilant.

AS : « Bellingham Km 0 »

As revient sur les premiers pas de Jude Bellingham à l’entraînement du Real Madrid, où il affiché « un très bon niveau. Avec aucun problème avec son genou, il était physiquement prêt et a impressionné ses nouveaux coéquipiers par sa qualité. De plus, son leadership était déjà visible. » Arda Güler, revenu de vacances exprès pour être présent à Valdebebas, a également brillé.

Presse catalane

SPORT : « Immense illusion »

À l’instar du Real Madrid, hier était la journée de reprise au FC Barcelone. Iñigo Martinez, arrivé en taxi au centre d’entraînement, a pu discuter avec Xavi, qui attend l’arrivée d’Oriol Romeu après que ce dernier a démarré la préparation à Gérone.

MUNDO DEPORTIVO : « Le nouveau projet »

Mundo Deportivo en est certain : le Barça lance un nouveau projet pour la saison prochaine. Si la prolongation de Xavi reste en suspens, le coach blaugrana fera avec 25 joueurs avec l’objectif commun de redevenir un grand d’Europe.

“Marca” da el pistoletazo de salida para su mítica Fantasy y el Barça arranca su nuevo proyecto con máxima ilusión. pic.twitter.com/fGPsBC4jGQ — Paco López (@PacoLopezpress) July 11, 2023

