Real Madrid, FC Barcelone : Benzema sème la terreur, Laporta fait jaser, des retours au Barça !

Zapping But! Football Club Les dates marquantes du record de Giroud

MARCA : « La terreur de Stamford Bridge »

Marca se penche sur quart de finale retour de la Ligue des champions entre Chelsea et le Real Madrid et rappelle que Karim Benzema a marqué cinq buts lors de ses trois derniers matches contre les Blues et qu’il totalise 20 réalisations face à des équipes anglaises !

SPORT : « Le Barça est innocent

La conférence de presse lunaire de Joan Laporta est décortiquée par Sport, qui annonce des retours dans le groupe de Xavi au FC Barcelone. Si Pedri et Frenkie De Jong postulent pour affronter l’Atlético Madrid, Ousmane Dembélé a repris l’entraînement mais doit encore attendre un peu.