Real Madrid, FC Barcelone : Hazard prend un coup de pression, le Barça a banqué pour Xavi

Marca : « Le feuilleton est terminé : Xavi au Barça »

Après trois jours de négociations à Doha et un accord avec Al-Sadd, le retour de Xavi au FC Barcelone est acté et fait la Une pour Marca. Du côté du Real Madrid, il est question de la « nouvelle opportunité » donnée à Eden Hazard ce soir face au Rayo Vallecano (21h). Carlo Ancelotti a déjà annoncé qu'il lui donnerait du temps de jeu. Enfin, la légende brésilienne Cafu adoube Vinicius Jr qu'il voit « important » avec la Seleçao dès le Mondial 2022 au Qatar.

AS : « Un derby sauvage »

Si on parle aussi du retour de Xavi à la maison au Barça, AS choisit de son côté de mettre en avant le duel entre le « lion » Benzema et le « tigre » Falcao ce samedi lors de Real Madrid – Rayo (21h). Le quotidien se félicite aussi du retour d'un joueur merengue en sélection espagnole avec Carvajal.

Mundo Deportivo : « Xavi revient »

Depuis le Qatar où il avait dépêché des journalistes, « MD » fait aussi ses gros titres sur le retour de Xavi Hernandez et le fait que le Barça a finalement cédé en payant la clause de 5 M€ pour récupérer son nouvel entraîneur. Il est aussi question du match Celta Vigo – FC Barcelone de ce samedi (16h15) où Sergi espère conclure son intérim sur le banc en beauté. Mundo Deportivo évoque brièvement le Real Madrid, voyant dans le derby face au Rayo Vallecano, l'occasion pour les Merengue « d'apaiser les inquiètudes des fans ».

SPORT : « Recruté »

Même photo de Une pour l'autre média catalan avec un Xavi saluant les journalistes présents à Doha hier. Sport confirme le prix du nouveau coach du Barça : 5 M€ en transfert pour le libérer d'Al-Sadd. Le rappel d'Ansu Fati en sélection espagnole est également à l'affiche tout comme le choc du jour face au Celta Vigo et le petit derby de Madrid (Real – Rayo).

